Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet effroyable constat sur la vente du club !

Publié le 14 janvier 2022

Depuis le mois d'avril dernier, les dirigeants de l'ASSE cherchent à vendre le club stéphanois. Cependant, les Verts seraient dans une terrible situation économique. Une relégation en Ligue 2 pourrait d'ailleurs presque être fatale à l'ASSE.

Plus le temps passe, moins la situation semble s’arranger du côté de l’ASSE. Depuis avril dernier, le club stéphanois se cherche un nouveau propriétaire. Si certains investisseurs s’étaient présentés à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour le projet de rachat du club, il n’y a pas encore eu de dénouement pour le moment. D’ailleurs, la situation économique de l’ASSE semble s’empirer au fil du temps. Alors que l’actuel dernier de Ligue 1 lutte pour son maintien, une relégation lui serait d'ailleurs presque fatale comme l’a révélé le journaliste Bernard Lions.

« Le club ne vaut plus grand-chose aujourd'hui. (...) Saint-Etienne serait sur le point de mourir »