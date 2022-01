Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet aveu sur l'arrivée de Bernardoni !

Publié le 8 janvier 2022 à 15h10 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de Paul Bernardoni à l'ASSE où il est prêté par Angers, Franck Honorat révèle qu'il a été surpris par cette opération.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paul Bernardoni a bien été prêté à l'ASSE. Une opération qui peut surprendre compte tenu du fait qu'Angers avait déboursé 7M€ pour recruter le portier qui était titulaire en début de saison. Absent des terrains de longues semaines à cause d’une pneumopathie, Paul Bernardoni a toutefois perdu sa place de titulaire au profit de Danijel Petkovic qui a convaincu Gérald Baticle. Le SCO étant dans l'obligation d'alléger sa masse salariale a finalement accepté de laisser filer en prêt Paul Bernardoni. Mais Franck Honorat reconnaît qu'il a été surpris par cette opération.

«J’ai été un peu surpris»