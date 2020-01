Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pierre Ménès dresse un constat surprenant sur Claude Puel !

Publié le 27 janvier 2020 à 20h00 par J.-G.D.

Via son blog, Pierre Ménès estime que Claude Puel, entraîneur de l’ASSE, attendra patiemment la fin de saison pour se concentrer sur le recrutement.

Arrivé à l’ASSE en octobre dernier suite à la mise à l’écart de Ghislain Printant, Claude Puel doit composer avec un groupe façonné l’été dernier. Le coach des Verts pourrait réajuster son groupe en cette fin de mercato hivernal. Le technicien stéphanois à d'ailleurs récemment ouvert la porte au renfort d'un nouvel attaquant après le transfert de Robert Beric aux États-Unis. Mais selon Pierre Ménès, journaliste de Canal+ , Puel patientera jusqu'au terme de la saison afin d'apporter de nouvelles têtes à l'ASSE.

Puel est-il en train de préparer le mercato ?