Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet appel du pied inattendu qui relance le feuilleton M'Baye Niang !

Publié le 9 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Bien qu'il soit très proche de s'engager avec l'ASSE, Julien Stéphan ouvre toujours la porte à M'Baye Niang si jamais il venait à rester au Stade Rennais.

Comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité, M'Baye Niang est très proche de s'engager avec l'ASSE sous la forme d'un prêt sec. Pierre Ménès a d'ailleurs confirmé cette information, ajoutant que l'attaquant passerait sa visite médicale ce vendredi. Par conséquent, l'ancien Montpelliérain devrait devenir le joker des Verts dans les prochaines heures. Mais cela n'empêche pas Julien Stéphan de continuer à espérer et à garder la porte ouverte pour son joueur.

Stéphan compte toujours sur Niang