Mercato - ASSE : C'est la guerre en interne, le club au bord de la catastrophe ?

L'ASSE traverse une crise sans précédent. Relégué en Ligue 2, le club stéphanois patauge depuis le début de la saison. Lanterne rouge, la formation risque la disparation en cas de nouvelle descente. Et la situation en interne ne prête pas à l'optimisme. Chacun se renverrait la balle et les tensions serait nombreuses entre les responsables.

Les supporters de l'ASSE n'imaginaient pas que leur club allait tomber encore plus bas après la descente en Ligue 2. Et pourtant, le club est au cœur d'une crise sportive sans précèdent. Lanterne rouge, la formation ne trouve pas les solutions pour redresser la barre et risque la catastrophe. Pourtant, en début de saison, les dirigeants n'hésitaient pas à narguer les fans, misant sur une remontée rapide. « On va gagner les trois premiers matches, et les fans vont me sucer la b*** » a urait confié l'un des responsables selon le journaliste Romain Molina.

Les responsables se renvoient la balle

Lors d'un live Twitch , le journaliste a lâché d'autres révélations sur l'ASSE. En interne, aucun dirigeant ne se sentirait responsable et renverrait la balle à un collègue. Coordinateur sporitf des Verts, Loïc Perrin mettrait la faute sur Laurent Batlles. Arrivé cet été, le technicien met en avant des lacunes dans le fonctionnement du club. « Batlles avait souligné des problèmes avant son arrivée, de démotivation » confie Molina, mettant en avant la responsabilité des joueurs.

Le comportement des dirigeants interpelle

Bref, c'est la pagaille à l'ASSE. A croire que le capitaine a quitté le navire depuis bien longtemps. Il ne faudra pas compter sur Bernard Caïazzo, domicilié à Dubaï et qui a pris du recul. Roland Romeyer est revenu au premier plan, mais il semble à court d'autorité.

Le dossier sur la vente du club à l'arrêt

Quant à eux, les supporters de l'ASSE ont annoncé un boycott des produits dérivés. Une manière d'exprimer leur mécontentement, mais aussi de réclamer le départ de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Mais comme l'a annoncé plusieurs médias, le dossier sur la vente du club est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Au vue de la crise sportive, le manque de candidature paraît logique. A l'ASSE rien ne va et l'année 2023 pourrait bien être une année historique dans l'histoire du club.