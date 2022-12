Mercato - OM : McCourt sur le départ, cette énorme mise au point sur la vente du club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré ses nombreux démentis, Frank McCourt aimerait vendre l'OM, mais pas à n'importe quelle condition. Le propriétaire américain du club marseillais ne voudrait pas brader son équipe et réclamerait énormément d'argent selon le journaliste indépendant Romain Molina. Le feuilleton sur la possible vente du club semble repartir de plus belle.

Même en période de Coupe du monde, les rumeurs sur la possible vente de l'OM font parler dans l'actualité. Selon plusieurs sources, Frank McCourt voudrait se séparer du club marseillais dans les prochains mois. Une version confirmée par Romain Molina.

McCourt veut vendre l'OM, mais...

Il y a quelques semaines, le journaliste indépendant avait annoncé que Frank McCourt avait l'intention de passer la main, mais seulement en cas de très grosse offre. Autrement dit, le dossier sur la vente de l'OM serait bien sur la table. Et ce vendredi, Molina a confirmé cette information.

« McCourt veut vendre, mais qu’il veut beaucoup d’argent »