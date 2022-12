Mbappé, Gerson, Al-Khelaïfi... Toutes les infos mercato du 3 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

L'OM met la pression pour le transfert de Gerson

Bien qu'il ait longtemps été annoncé proche de rejoindre Flamengo, Gerson est toujours un joueur l'OM. Le milieu de terrain brésilien, qui a séché la reprise de l'entraînement à Marseille, souhaite encore quitter le club phocéen. Mais Pablo Longoria met la pression sur Flamengo qui ne répond pas aux exigences de l'OM. « Tant que Flamengo ne s’alignera pas sur nos demandes, il reste un joueur de Marseille. Le prix est fixé par le club vendeur, pas l’acheteur », assure-t-il à L'EQUIPE .



Le PSG ne devrait pas bouger cet hiver

Après avoir échoué pour le recrutement d'un défenseur central l'été dernier, le PSG avait prévu de revenir à la charge en janvier. Finalement, Nasser Al-Khelaïfi se montre très prudent dans ce dossier. « Si je vais investir cet hiver sur le marché des transferts ? On verra, mais je ne pense pas. Nous n'avons besoin de personne. On doit garder la même équipe. Je pense qu'on a trouvé un esprit collectif et qu'on est bien. Si Christophe Galtier et Luis Campos souhaitent recruter un défenseur ? Ils n'ont rien demandé, parce qu'ils comprennent. On discute tous ensemble », assure le président du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE .

