Mercato - OM : Le transfert de Gerson bloque, Longoria lâche une grosse annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Désireux de quitter l’OM cet hiver, Gerson voudrait revenir à Flamengo. Le club brésilien négocie avec Marseille mais selon nos informations, Pablo Longoria attend 20M€ alors que Flamengo n’en propose que 12. Une situation qui agace le président marseillais qui a mis les choses au clair sur ce feuilleton.

Saison difficile pour Gerson avec l’OM. Après avoir été le couteau suisse de Jorge Sampaoli, l’international brésilien n’est plus qu’un second choix pour Igor Tudor. Sa relation avec l’entraîneur marseillais est loin d’être idéale, ce qui a poussé Marcao, son père et agent, a demandé son transfert dès cet hiver.

Flamengo est loin des 20M€ espérés

Depuis plusieurs semaines, Flamengo clame son envie de voir Gerson faire son retour. Mais comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le milieu de 25 ans est plus proche de revenir à Marseille que de signer avec son ancien club. En effet, l’OM attend 20M€ alors que Flamengo n’en offre que 12. Un écart considérable qui bloque les négociations.

«Le prix est fixé par le club vendeur, pas l’acheteur»