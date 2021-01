Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : C’est imminent pour l’arrivée de ce premier renfort hivernal !

Publié le 11 janvier 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que l’ASSE a coché le nom de Mostafa Mohamed pour renforcer son secteur offensif, les Verts auraient pratiquement bouclé la venue de l’attaquant égyptien.

Après une première partie de saison poussive, l’AS Saint-Etienne entend corriger le tir rapidement, et cela passe par un renforcement de l’effectif au cours de cette fenêtre hivernale des transferts. L’attaque a été identifiée comme l’un des secteurs à renforcer en priorité et, dans cette optique, les Verts ont coché le nom de Mostafa Mohamed comme le10sport.com vous l’a annoncé, un attaquant pour lequel le FC Zamalek demande 5 M€. Et il semblerait que le dossier soit proche de son dénouement, dans la mesure où le porte-parole du club égyptien a annoncé qu’un accord avait été trouvé avec l’ASSE pour le transfert du joueur de 23 ans.

Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour Mostafa Mohamed !