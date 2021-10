Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces révélations sur le départ avorté de Claude Puel !

Publié le 5 octobre 2021 à 11h00 par T.M.

Annoncé très proche du départ, Claude Puel va finalement rester en poste à l’ASSE. Un retournement de situation qui s’expliquerait par différentes raisons.

Depuis le début de la saison, l’ASSE n’a jamais remporté le match en Ligue 1. Une situation qui a clairement mis la pression sur Claude Puel. Ces dernières semaines, c’était très tendu concernant l’entraîneur des Verts et son avenir. Un possible licenciement était ainsi envisagé pour le technicien de 60 ans. Finalement, un départ n’interviendra pas pour Puel. Alors que l’ASSE a accroché le nul face à l’OL (1-1) ce dimanche, cela a visiblement sauvé la tête du Stéphanois, alors que selon les informations dévoilées ce mardi par L’Equipe , un départ aurait finalement été écarté par la direction stéphanoise.

Claude Puel peut respirer !

Comme l’explique le quotidien sportif ce mardi, à l’occasion du dernier conseil de surveillance de l’ASSE, l’avenir de Claude Puel n’aurait pas été à l’ordre du jour et pour cause. Alors que les Verts auraient bien pensé à se séparer de leur entraîneur, envisageant plusieurs scénarios pour cela, plusieurs problèmes ont mis à mal ces plans. Le premier concerne l’aspect économique puisque se séparer de Puel et de son adjoint serait estimé à 4M€, une somme que l’ASSE n’a pas. De plus, il aurait également fallu sortir le chéquier pour attirer un nouvel entraîneur. Et visiblement, cela était loin d’être simple pour trouver un successeur à Claude Puel. Malgré les pistes proposées menant à David Guion, Pascal Dupraz, Luis Fernandez, René Girard et même Jean-Louis Gasset, aucune n’aurait donc séduit Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.