Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces révélations de taille dans ce dossier à 0€ !

Publié le 18 mai 2021 à 1h30 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Romain Hamouma devrait quitter l'ASSE à la fin de la saison. Un club français et étranger seraient venus aux renseignements ces dernières heures.

A l’instar de Kévin Monnet-Paquet et de Mathieu Debuchy, Romain Hamouma voit son contrat avec l’ASSE expirer à la fin de la saison. Et comme ses deux partenaires, il n’est pas certain de poursuivre l’aventure à Saint-Etienne. Arrivé dans le club du Forez en 2012, l’attaquant de 34 ans n’a toujours pas prolongé son bail et devrait quitter l’ASSE en juin prochain comme cela a été annoncé en exclusivité par le 10 Sport le 3 février dernier.

Deux clubs intéressés par Hamouma