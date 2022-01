Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces annonces fracassantes sur l'avenir de Bernardoni !

Publié le 26 janvier 2022 à 18h10 par D.M.

Prêté à l'ASSE jusqu'à la fin de la saison, Paul Bernardoni devrait, logiquement, retourner à Angers en juillet prochain. Mais le club angevin ne semble pas enthousiasmé par son arrivée.

Comme révélé par le10Sport.com en exclusivité, l’ASSE s’est offert deux joueurs d’Angers lors de ce mercato hivernal : Sada Thioub et Paul Bernardoni. Le portier, prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, n’a pas caché sa joie. « Bien que dernier, tu sens que tu arrives dans un grand club, qui a un vécu, un lieu luxueux où tu es chouchouté. C’est génial. Tu ne peux pas rêver mieux pour te préparer. On doit savoir en profiter et cela doit nous motiver encore plus pour le sauver. C’est inconcevable que ce club top niveau tombe en Ligue 2 » avait-il assuré dans un entretien accordé à L’Equipe.

Angers ne ferme pas la porte à un départ de Bernardoni