Mercato - ASSE : Ce témoignage fort sur cette recrue de dernière minute !

Publié le 3 février 2020 à 0h30 par H.G.

Alors qu'Yvann Maçon a été l’unique recrue de l’AS Saint-Etienne cet hiver, son ancien entraîneur s’est montré emballé par les qualités du néo-stéphanois.

L’AS Saint-Etienne a plus été active au rayon des départs que des arrivées. En effet, trois joueurs ont quitté le club au cours de ce mois de janvier : Robert Beric, Alpha Sissoko et Harold Moukoudi. Dans le sens des arrivées, l’ASSE n’a enregistré qu’un seul mouvement, celui d’Yvann Maçon, venu renforcer le côté droit des Verts de Claude Puel en provenance de Dunkerque. Et interrogé au sujet du joueur de 21 ans, l’entraîneur du club dunkerquois, Claude Robin, s’est montré élogieux au moment d’aborder les qualités d’Yvann Maçon.

« Ça peut être une vraie surprise »