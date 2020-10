Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce cadre de Puel veut tourner la page pour Fofana !

Publié le 3 octobre 2020 à 0h00 par La rédaction

Après plusieurs semaines de tractation, Wesley Fofana s’est engagé avec Leicester City. L’AS Saint-Étienne a fini par céder à la 4e offre des Foxes, et désormais, il faut composer sans le joueur de 19 ans comme l'explique Timothée Kolodziejczak.

Malgré l’insistance de Claude Puel, cela a bien fini par arriver. Après avoir refusé des offres de West Ham, du Milan AC, et de Leicester, l'AS Saint-Étienne a craqué, et Wesley Fofana s’est finalement bien engagé chez les Foxes , ce vendredi. Le joueur de 19 ans, déjà d’accord avec son nouveau club depuis plusieurs semaines, s’est donc envolé pour l’Angleterre contre un chèque de 35M€ + 5M€ de bonus. Alors qu’il était devenu un élément essentiel du onze de départ des Verts, son départ laisse un trou béant dans le dispositif de Claude Puel.

« Il faut lui souhaiter bonne chance »