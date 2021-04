Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, supporters... Caïazzo et Romeyer se font lourdement interpeller !

Publié le 7 avril 2021 à 12h30 par H.G.

Alors que les supporters de l’AS Saint-Etienne réclament les départs de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, le maire de la ville du Forez s’est associé à leur fronde.

Si la vente de l’Olympique de Marseille n’a de cesse de faire couler beaucoup d’encre ces derniers mois, l'écurie phocéenne n’est pas la seule à être concernée par un éventuel changement de propriétaire. En effet, un changement de direction de l’AS Saint-Etienne est une hypothèse fréquemment avancée. Cependant, pour l’heure, les véritables intentions de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer sont floues malgré des envies annoncées de prendre du recul, et cela suscite la colère de bon nombre des supporters de l’ASSE, qui aimeraient être fixés sur l’avenir de leur club assez rapidement tout en réclamant le départ des deux dirigeants. Une position soutenue par Gaël Perdriau, le maire Les Républicains de Saint-Etienne, qui demande lui-aussi aux dirigeants actuels de clarifier leur position.

« Ce flou entourant l’avenir du club depuis des années me dérange »