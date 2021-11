Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo chamboule la vente du club !

Publié le 9 novembre 2021 à 12h15 par A.M.

Compte tenu de la situation sportive de l'ASSE, Bernard Caïazzo pourrait bien décider de reporter la vente du club stéphanois.

Il y a quelques semaines, Roland Romeyer affichait un souhait fort pour la vente de l'ASSE : « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club . » KPMG, cabinet d'audit mandaté par l'ASSE pour éplucher les dossiers des candidats au rachat du club, semble tenir les délais puisque la date butoir pour transmettre une offre était fixée à lundi. Cependant, Bernard Caïazzo pourrait tout relancer.

La vente de l'ASSE reportée ?