Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo à l'origine d'un coup de tonnerre pour la vente de l'ASSE ?

Publié le 15 novembre 2021 à 22h00 par D.M.

Président du conseil de surveillance de l'ASSE, Bernard Caïazzo voudrait prendre son temps avant d'entériner la vente du club et pourrait attendre l'accord prochain entre la LFP et un fonds d'investissement, désireux d'investir dans le championnat français.

Le processus de vente de l’ASSE pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines. Mandaté par le club pour sélectionner les meilleurs projets, le cabinet KPMG « donnera ses conclusions finales sur la qualité des dossiers » avant le 23 novembre prochain. Par la suite, des négociations exclusives pourraient débuter entre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, et les investisseurs qui auront été sélectionnés. Président du Directoire, Romeyer voudrait boucler ce dossier au plus vite, avant la fin du mois de décembre : « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club ».

Caïazzo veut prendre son temps dans ce dossier