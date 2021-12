Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça se précise sérieusement pour la succession de Puel !

Publié le 5 décembre 2021 à 21h15 par Th.B.

Alors que Claude Puel n’est plus l’entraîneur de l’ASSE, les dirigeants des Verts font de Claude Puel leur priorité, mais pas l’unique option.

En fin d’après-midi, Le Progrès et RMC Sport ont révélé ce dimanche que Claude Puel avait été mis à pied par l’ASSE après la lourde défaite concédée à Geoffroy Guichard par les Verts lors de la réception du Stade Rennais (5-0). Mais c’est désormais officiel, Jean-François Soucasse, président exécutif de l’ASSE, a retiré Claude Puel de la gestion de l’équipe première jusqu’à nouvel ordre. De quoi entraîner les premières rumeurs concernant la succession de Puel. Le10sport.com vous a confié ce dimanche que tout se mettait en place pour la nomination de Pascal Dupraz, sans club depuis son départ de Caen en mars dernier et que son arrivée était même quasiment actée. Et la tendance a été confirmée par L’Équipe ce dimanche soir.

Dupraz, priorité de l’ASSE