Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Batlles veut un ancien crack de l'OM

Publié le 4 septembre 2022 à 21h45 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2022 à 21h49

Alors que le marché des transferts est désormais fermé en France, les clubs peuvent tout de même continuer à recruter sous certaines conditions. Du côté de l’ASSE, on compte bien profiter de ça pour clôturer son mercato. À en croire les informations du quotidien Le Progrès, l’AS Saint-Étienne pourrait utiliser son joker en attirant Isaac Lihadji, joueur dont le LOSC souhaite clairement se débarasser.

Le marché des transferts est terminé depuis jeudi soir, mais les clubs français peuvent toujours espérer recruter un nouveau joueur. En effet, dans le règlement de la LFP, il est autorisé à compter du lendemain du dernier jour du mercato estival jusqu’à la veille du premier jour du marché des transfert d’accueillir une recrue dite « joker » Mais cette règle implique quelques conditions : le joueur doit soit déjà jouer en France, soit être libre de tout contrat. L’ASSE pourrait donc recruter un nouvel élément tout droit venu de la Ligue 1.

Mercato - ASSE : Après son transfert, cette recrue de Batlles justifie son choix https://t.co/dTZh8mhhiZ pic.twitter.com/bAZ3K7noEu — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Isaac Lihadji vers l’ASSE ?

À en croire les informations du Progrès , l’ASSE serait intéressé par le profil d’Isaac Lihadji afin de renforcer l'effectif de Laurent Batlles. Alors que le marché des transferts est fermé depuis ce jeudi, les Verts pourraient donc utiliser leur joker très rapidement. Toujours d’après les informations du quotidien, l’ailier droit du LOSC serait même d’accord pour rejoindre l’AS Saint-Étienne.

« Son avenir n'est pas au LOSC »