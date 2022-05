Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue hivernale a tranché pour son avenir !

Publié le 7 mai 2022 à 1h30 par La rédaction

A la lutte pour le maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne pourrait bien conserver Falaye Sacko, actuellement prêté au club stéphanois.

L’ASSE connait des jours difficiles et se bat chaque week-end pour conserver sa place au sein de l’élite. Actuellement dix-huitièmes de Ligue 1 et virtuellement barragistes, les stéphanois pourraient connaitre une éclaircie dans la tempête qu’ils traversent, puisqu’un joueur prêté au club aimerait rester dans le Forez à l’issue de son prêt !

Sacko parti pour rester ?