Mercato - ASSE : L'énorme mise au point de Romain Hamouma sur son avenir !

Publié le 25 février 2022 à 12h10 par D.M.

Lié à l'ASSE jusqu'en juin prochain, Romain Hamouma, présent en conférence de presse, a fait le point sur son avenir. Agé de 34 ans, l'attaquant souhaite se laisser le temps de la réflexion.

Passé proche de la sortie à la fin de la saison dernière, Romain Hamouma est toujours un joueur de l’ASSE. Le club stéphanois avait, à a surprise générale, annoncé la prolongation de l’attaquant en juillet dernier. Désireux de poursuivre sa carrière chez les Verts , le joueur de 34 ans avait repoussé des offres de plusieurs équipes de Ligue 1 comme l'OGC Nice, Brest et l'ESTAC selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais lié à l’ASSE jusqu’à la fin de la saison, Hamouma ne sait pas de quoi sera fait son avenir.

« Je prendrais le temps de la réflexion quand l'ASSE sera en L1 la saison prochaine »