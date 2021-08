Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel sur le point de boucler deux dossiers brûlants ?

Publié le 17 août 2021 à 1h30 par La rédaction

L'ASSE tenterait de prolonger le contrat d'Yvan Neyou, mais aussi de Mickaël Nadé. Par ailleurs, Mahdi Camara ne serait pas non plus opposé à l'idée de signer un nouveau bail avec les Verts.

A défaut d’enregistrer l’arrivée de renforts, l’ASSE est parvenue à prolonger le contrat de plusieurs joueurs. Ces dernières semaines, le club stéphanois a réussi à trouver un accord avec Etienne Green, Boubacar Fall, Aimen Moueffek, Yvann Maçon, Marvin Tshibuabua, Bryan Nokoue, Edmilson Correia, Maxence Rivera, Saidou Sow et Lucas Gourna-Douath, courtisé pourtant par l’Atalanta selon les informations exclusives du 10Sport.com. Et la liste pourrait bien s’allonger prochainement.

L'ASSE discute avec Nadé et Neyou