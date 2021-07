Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces précisions sur l'avenir de Romain Hamouma !

Publié le 11 juillet 2021 à 0h00 par D.M.

Rennes, Brest et Nice auraient coché le nom de Romain Hamouma, qui n'a toujours aucune nouvelle de la part des dirigeants de l'ASSE.

Romain Hamouma n’est plus sous contrat avec l’ASSE. L’attaquant a vu son bail expirer il y a quelques jours et n’aurait reçu aucune nouvelle de la part de ses dirigeants pour le renouveler. Agé de 34 ans, Hamouma pourrait n’avoir d’autres choix que de mettre un terme à son aventure chez les Verts et rechercher une nouvelle équipe afin de poursuivre sa carrière. Et plusieurs équipes de Ligue 1 auraient coché le nom du joueur.

Hamouma a des touches en Ligue 1