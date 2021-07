Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça s'emballe pour Romain Hamouma !

Publié le 10 juillet 2021 à 0h00 par La rédaction

En fin de contrat avec l’ASSE, Romain Hamouma va quitter Saint-Étienne. Déjà suivi par Nice et Brest, l’attaquant français pourrait aussi rebondir à Rennes qui vient de prendre la température dans ce dossier.

Le mercato n’en finit plus à Saint-Étienne, mais seulement dans le sens des départs… Pour le moment, toujours pas d’arrivée dans l’effectif de Claude Puel. En revanche, cela s’active un peu plus dans le sens inverse, surtout du côté de Romain Hamouma. Libre de tout contrat, l’ancien caennais va quitter le Forez après neuf années passées à Saint-Étienne. Après Mathieu Debuchy en début de mercato, Claude Puel s’apprête à laisser filer un autre cadre du vestiaire. Et Hamouma devrait rapidement trouver un point de chute.

Rennes est venu aux renseignements

A 34 ans, Romain Hamouma a toujours la cote. En plus de Nice et Brest qui suivraient l’attaquant stéphanois, Rennes serait aussi venu aux renseignements comme le rapporte le journaliste Mohamed Toubache-Ter. Désireux d’apporter de l’expérience dans l’effectif de Bruno Genesio, Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, aurait pris la température sans faire d’offre. Romain Hamouma peut souffler, il aura le choix du roi pour son avenir.