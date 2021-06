Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Kovac tient sa première recrue estivale !

Publié le 26 juin 2021 à 9h40 par La rédaction

Cherchant à se renforcer en vue de la saison prochaine, l'AS Monaco tiendrait sa première recrue estivale. En effet, les Monégasques devraient enregistrer l'arrivée en prêt pour deux saisons d'Alexander Nübel très prochainement.