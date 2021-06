Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Keita Baldé a demandé son départ !

Publié le 24 juin 2021 à 11h39 par La rédaction

Prêté cette saison à la Sampdoria, Keita Baldé n’aurait pas forcément envie de retourner à Monaco la saison prochaine. L’attaquant sénégalais serait même prêt à revenir en Italie dans un club qu’il connait bien.