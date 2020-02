Mercato - Arsenal : Un international allemand en approche ?

Foot - Mercato - Arsenal

Visiblement en pleine réflexion en vue du mercato estival, Arsenal s’intéresserait à Jonathan Tah, pensionnaire du Bayer Leverkusen.

Arsenal ne chômerait pas en interne afin de bien préparer son mercato estival. En ce sens, les Gunners prospecteraient en Allemagne. Comme l’indique Christian Falk, journaliste de Sport Bild , les Londoniens en pinceraient pour le profil de Jonathan Tah, défenseur du Bayer Leverkusen. Mais cette opération aura un coût. L’international allemand disposerait d’une clause libératoire à hauteur des 40M€. Affaire à suivre…

Exclusive: @Arsenal is interested in @jonatah. The defender of @bayer04fussball and @DFB_Team has a release clause of 40 mio Euros @SPORTBILD