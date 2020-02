Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Cet appel du pied lancé à Özil !

Publié le 27 février 2020 à 23h10 par La rédaction

Ancien partenaire de Mesut Özil à Arsenal, Mohamed Elneny a indiqué que l'international allemand pourrait le rejoindre Fenerbahçe lors du prochain mercato estival.