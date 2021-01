Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Mesut Ozil prêt à tout pour partir ?

Publié le 14 janvier 2021 à 9h58 par La rédaction mis à jour le 14 janvier 2021 à 10h06

Désireux de quitter Arsenal pour rejoindre le Fenerbahce, Mesut Ozil serait même prêt à laisser de l'argent sur la table pour accélérer la possibilité de trouver un accord.