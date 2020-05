Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : L'incroyable révélation d'Emery sur le transfert de Pépé

Publié le 16 mai 2020 à 9h40 par La rédaction

Recruté par Arsenal pour près de 80M€ l'été dernier, Nicolas Pépé sort d'une première saison mitigée avec les Gunners. Unai Emery révèle d'ailleurs qu'il n'avait pas réclamé son recrutement.