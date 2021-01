Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : L’agent d’Ozil en rajoute une couche sur son départ !

Alors que Mesut Ozil a ouvert la porte à un départ d’Arsenal pour rejoindre Fenerbahce, son représentant Erkut Sogut est allé dans son sens en ouvrant clairement la porte au club turc.