Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Lacazette en partance pour l’Atletico Madrid ?

Publié le 9 avril 2020 à 15h20 par La rédaction

Annoncé avec insistance sur le départ d’Arsenal pour rejoindre l’Atletico Madrid cet été, Alexandre Lacazette ne pourrait pas signer en faveur du club rojiblanco pour une raison bien précise. Explications.