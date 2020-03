Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : David Luiz revient sur son départ difficile de Chelsea…

Publié le 18 mars 2020 à 20h10 par La rédaction

Après six ans passés à Chelsea sur deux périodes, David Luiz a quitté le club londonien pour rejoindre Arsenal l’été dernier. Un départ qui n’a pas été facile à en croire les propos du Brésilien.