Mercato - Arsenal : Accord trouvé pour le départ de Mesut Özil ?

Publié le 6 janvier 2021 à 13h50 par La rédaction

La fin semble très proche entre Arsenal et Mesut Özil. 6 mois avant la fin de son contrat, un accord semble être trouvé entre l’international allemand et Fenerbahçe. Un contrat de 3,5 ans et un salaire avoisinant les 5M€ par an.