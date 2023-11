Mercato : Après Zaïre-Emery, un nouveau diamant brut bientôt au PSG ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après Kylian Mbappé, le PSG se frotte les mains face à l’éclosion du nouveau phénomène Warren Zaïre-Emery. Un joyau pour l’attaque, un autre pour le milieu du terrain. Mais Luis Campos ne veut pas s'arrêter là et travaille déjà sur l’arrivée d’un nouveau diamant brut en défense. Un gamin de 18 ans promis à un avenir radieux…

Le PSG a changé sa stratégie. Plutôt que de construire autour des superstars de la planète foot, Paris mise sur le collectif et le talent de la jeunesse. Kylian Mbappé est le leader de ce projet ambitieux, qui cible bien évidemment une victoire en Ligue des Champions. Et le jeune Warren Zaïre-Emery incarne désormais lui-aussi le futur du PSG. A 17 ans, ce pur produit du centre de formation a clairement les épaules pour devenir un leader et un pilier aussi important que Kylian Mbappé. Dans chaque secteur de jeu, Paris souhaite s’appuyer sur ce type de phénomène. Et en défense, la prochaine cible est déjà identifiée.

Le PSG regarde en Ligue 1

En défense, l’un des nouveaux prodiges du football français se trouve dans le Nord. Au LOSC, un certain Leny Yoro fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois. Phénomène de précocité comme Mbappé et Zaïre-Emery, ce défenseur central s’impose en cette saison de Ligue 1 et devient même incontournable chez les Dogues . A tout juste 18 ans (13 novembre), Leny Yoro est sur les radars de tous les grands clubs européens. Le PSG en fait bien évidemment partie… D'autant plus que son contrat court jusqu'en 2025. L'été 2024 promet d'être très chaud dans le Nord si le Français continue à ce niveau de performance.

Leny Yoro se rapproche de Jorge Mendes