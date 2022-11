Foot - Mercato

Mercato : Après Xavi, une légende va faire son retour à Barcelone

Publié le 11 novembre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Gerard Piqué n’est plus un joueur du FC Barcelone, ni un professionnel tout court. En effet, l’icône du Barça a pris sa retraite. Mais comme pour Xavi Hernandez, qui est l’entraîneur du club culé, l’histoire de Piqué avec Barcelone pourrait ne pas être terminée.

Lors du déplacement à Osasuna mardi soir, rencontre remportée par le FC Barcelone sur le score de deux buts à un, Gerard Piqué a effectué son jubilé. En effet, quelques jours après l’annonce de son départ imminent à la retraite, l’icône du club culé a raccroché ses crampons après un carton rouge concédé, l’ultime d’une petite série tout de même.

«Je suis sûr que ça me plaira un jour, mais pas pour l’instant»

Pour sa première interview après son dernier match disputé avec le FC Barcelone et de sa carrière de footballeur, Gerard Piqué s’est confié à Ibai Llanos sur Twitch . Ce dernier n’a pas manqué de l’interroger sur ses projets et si la présidence du FC Barcelone en étant un. « Je suis sûr que ça me plaira un jour, mais pas pour l'instant. Le fait de ne pas m'entraîner tous les jours me donnera l'occasion de me concentrer sur d'autres choses ».

PSG : L'incroyable sortie d'Al-Khelaïfi, il clashe le Real Madrid et Barcelone https://t.co/UK4lwF9CpP pic.twitter.com/my7AMzUApT — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

«Je voudrais aider le club de ma vie à maximiser le potentiel qu'il a»