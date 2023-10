Mercato : Après son départ, il remercie l’OM !

Thomas Bourseau

L’OM et Arsenal se sont beaucoup entendus dernièrement sur le marché des transferts et notamment avec le prêt de William Saliba. Le processus de sélection des Gunners a été expliqué par The Athletic et l’international français a totalement validé son expérience positive à l’OM.

Ces dernières années, l’OM a régulièrement fait affaire avec Arsenal. Que ce soit pour Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac ou encore Nuno Tavares, tous sont passés en prêt à l’OM. Ce fut notamment le cas de William Saliba. Après une expérience de six mois à l’OGC Nice, Saliba a rejoint l’OM à l’été 2021.

Arsenal a choisi l’OM pour Saliba, voilà pourquoi !

D’après The Athletic , Arsenal aurait pris la décision d’envoyer William Saliba à l’OM pour la simple et bonne raison que les Gunners estimaient que le club phocéen était parfait pour sa progression avec un coach capable d’acclimater Saliba à l’exigence du haut niveau et du style de jeu prôné par Mikel Arteta : Jorge Sampaoli.

«C'est vraiment bien»