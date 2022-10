Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo au coeur d'un malaise en interne ?

Publié le 21 octobre 2022 à 10h10

Guillaume de Saint Sauveur

Malgré ses envies de départ, Manchester United avait finalement retenu Cristiano Ronaldo l’été dernier. Mais après son attitude face à Tottenham (2-0) mercredi dernier, la donne a changé chez les Red Devils. Le comportement du Portugais ne passerait plus au sein du club, tandis que plusieurs membres lui en voulaient déjà après le feuilleton du dernier mercato.

Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo. Sur le départ tout au long de l’été, le Portugais avait finalement été retenu par les dirigeants de Manchester United, un an après qu’il ait fait son retour en provenance de la Juventus.

Ronaldo a refusé d’entrer en jeu

Peu utilisé depuis le début de la saison, on a souvent vu le quintuple Ballon d’Or faire la moue sur le banc des Red Devils . Mercredi soir, les choses sont allées encore plus loin, puisqu’il a refusé d’entrer en jeu, avant de quitter le terrain alors que la rencontre face à Tottenham (2-0) n'était pas encore terminée.

Il a perdu le peu de soutien qu’il avait