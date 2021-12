Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après Mbappé, une autre bataille se prépare entre le PSG et le Real Madrid !

Publié le 1 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Déjà opposés sur le dossier Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid devraient se retrouver face à face pour d’autres opérations.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid s’est heurté au refus du PSG concernant Kylian Mbappé. Si le Français est donc finalement resté au Parc des Princes, son avenir est loin d’être résolu. En effet, Mbappé est en fin de contrat et pourrait donc partir libre à l’issue de la saison. Le PSG tâche cependant de le convaincre de prolonger, tandis que le Real Madrid lui fait la cour en coulisse pour le faire venir. Un duel Paris-Madrid qui ne devrait pas être le seul de l’été.

Une bataille pour Rüdiger !