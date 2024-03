Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid va encore plomber le PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait perdre Kylian Mbappé cet été. Tout indique que la star de 25 ans signera au Real Madrid. Mais le club madrilène souhaiterait également mettre la main sur Alphonso Davies. Et cela pourrait bien compliquer les choses pour le PSG avec Théo Hernandez, que le Bayern Munich suivrait en cas de départ du Canadien.

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. L’international français ne compte pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain et tout indique qu’il finira par signer au Real Madrid. Le club madrilène souhaiterait également mettre la main sur Alphonso Davies. Et le transfert du latéral gauche canadien pourrait bien mettre des bâtons dans les roues du PSG sur le mercato.

Le PSG pense à Théo Hernandez

En effet, le PSG serait attentif à la situation de Théo Hernandez pour cet été. Cependant, le Bayern Munich serait également intéressé par les services du défenseur de l’AC Milan en cas de départ d’Alphonso Davies. Jonathan Johnson a d’ailleurs confirmé la tendance et ajoute qu’une grande bataille pourrait avoir lieu pour le joueur de 26 ans.

Davies relance le mercato du Bayern Munich