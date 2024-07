Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid fait une nouvelle grande annonce

La rédaction

Ces dernières semaines, la grande nouvelle au Real Madrid est évidemment l’arrivée de Kylian Mbappé. Après avoir vu sa venue être officialisée le 3 juin dernier, le Bondynois a été présenté au Santiago Bernabéu ce mardi 16 juillet. Mais le Français n’est pas le seul à rejoindre la capitale espagnole. Le jeune Endrick, lui aussi, deviendra madrilène cet été. Et les Merengue viennent de dévoiler le déroulé de sa présentation.

Au Real Madrid, deux nouvelles têtes seront présentes pour le premier match de la saison : Kylian Mbappé et Endrick. Si le premier monopolise l’attention médiatique depuis plusieurs semaines maintenant, le jeune Brésilien aura lui aussi droit à sa présentation au Santiago Bernabéu. Mais la cérémonie sera bien plus sobre.

La présentation d’Endrick tenue ce 27 juillet

Ce vendredi, le Real Madrid a publié un communiqué annonçant l’heure et la date à laquelle se tiendra la présentation d’Endrick. C’est le 27 juillet prochain à midi que le joueur, qui viendra de fêter ses 18 ans, foulera pour la première fois la pelouse du Santiago Bernabéu. Juste avant cela, le Brésilien signera son contrat en compagnie de Florentino Pérez et sera lié aux Merengue durant six saisons.

Une conférence de presse dans la foulée

Après avoir salué le public présent au Santiago Bernabéu, Endrick se rendra en salle de conférence de presse. Il aura l’occasion de répondre à ses premières questions en tant que joueur de la Casa Blanca, mais également de dévoiler ses ambitions.