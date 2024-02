Mercato : Après Mbappé, le PSG tient déjà sa prochaine star ?

Thomas Bourseau

Le contrat de Kylian Mbappé au PSG arrive à son terme. Et même si les médias annoncent déjà plusieurs options étudiées par la direction du Paris Saint-Germain, le souhait affiché et prôné par son président Nasser Al-Khelaïfi d’une identité moins bling-bling pourrait déboucher sur une décision inédite : pas de remplaçant clinquant pour Mbappé et le rang de tête d’affiche accordé à Warren Zaïre-Emery ?

Les stars se succèdent au PSG depuis le lancement du projet QSI en 2011 au moment du rachat du club par les investisseurs qataris. Néanmoins, en juin 2022, le président Nasser Al-Khelaïfi affirmait vouloir mettre un terme au strass et aux paillettes au Paris Saint-Germain en y lançant une nouvelle ère sportive plus au service du collectif. Depuis, Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos sont partis.

Des successeurs déjà pressentis au PSG pour l’après-Mbappé ?

Seul Kylian Mbappé est resté et demeure l’unique star du Paris Saint-Germain. Cependant, son contrat prendra fin le 30 juin prochain. En cas de départ, d’autres attaquants stars sont déjà pressentis pour le remplacer comme Victor Osimhen, Marcus Rashford ou encore Rafael Leão pour qui la présence de Luis Campos dans la direction du PSG pourrait faciliter la tâche du club parisien selon le journaliste Jonathan Johnson puisque le Portugais avait bouclé le transfert de son compatriote au LOSC en 2018.

«Ils ont déjà leur prochaine star en la personne de Warren Zaïre-Emery»