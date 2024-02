Surprise, un grand nom a recalé le PSG cet hiver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Assez discret cet hiver, le PSG a bouclé l'arrivée de deux nouveaux joueurs qui sont essentiellement arrivés dans le but de préparer l'avenir. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont en effet les deux seuls joueurs à avoir signé à Paris durant le mois de janvier. Et pourtant, Luis Campos a tenté d'attirer un certain Matthijs De Ligt qui a décliné la proposition parisienne.

Cet hiver, le PSG avait lancé son mercato par l'officialisation du transfert de Lucas Beraldo, recruté dès le 1er janvier pour 20M€ en provenance de Sao Paulo. Dans la foulée, Gabriel Moscardo devrait accompagner son compatriote. Et s'il a finalement signé lui aussi à Paris, le milieu de terrain du Corinthians ne débarquera que l'été prochain au PSG.

Le PSG voulait un défenseur central cet hiver

Ce sont donc les deux seules signatures du mois de janvier au PSG qui a pourtant espéré recruter un défenseur central supplémentaire. Et pour cause, en plus de l'incertitude autour de la reprise de Presnel Kimpembe, le club de la capitale a perdu Milan Skriniar pour plusieurs semaines. Mais personne n'est arrivé.

De Ligt a dit non