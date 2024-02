PSG - Real Madrid : Mbappé va perdre beaucoup d'argent ?

La rédaction

Alors que la réponse de Kylian Mbappé concernant son avenir était pressenti pour intervenir au mois de janvier, l'attaquant du PSG n'a encore rien laissé fuiter. Touchant un salaire onéreux, estimé à 70M€ par an, à Paris, Kylian Mbappé devra faire un très gros sacrifice s'il veut réaliser son rêve de gosse, c'est-à-dire signer au Real Madrid.

A chaque période de mercato, Kylian Mbappé monopolise une grande partie de l'actualité du football, et cet hiver, l'attaquant parisien n'a pas dérogé à cette règle. Alors qu'il arrivera au bout de son contrat au mois de juin, nous vous révélions en exclusivité que le Bondynois n'avait pas encore pris sa décision. Mais, à en croire la presse espagnole, l'avenir de Kylian Mbappé serait déjà tout tracé.

Mbappé plus proche que jamais au Real Madrid ?

« Je pense qu'il est plus proche que jamais de Madrid. Je le vois à Madrid, mais Mbappé dépend de plusieurs choses. Mbappé est le footballeur et sa mère est la femme d'affaires et l'agent » , a notamment déclaré Josep Pedrerol, présentateur de l'émission El Chiringuito et proche de Florentino Perez, auprès de 20 Minutos . Seulement, si ce départ à Madrid se réalise, il ne risque pas d'être exempt de sacrifices pour Kylian Mbappé.

Mbappé devra faire une grosse concession sur le plan salarial