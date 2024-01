Mercato : Après Mbappé, le PSG prépare un transfert de folie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les dés sont jetés dans le dossier Kylian Mbappé ? A en croire la presse espagnole, la tendance n'est pas favorable au PSG. Le joueur français serait enclin à rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat. Ce départ présage un été agité. La priorité du PSG devrait être la succession de Mbappé. Plusieurs noms sont cités.

Journaliste pour Marca, José Félix Diaz a fait un long point sur l'avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG prend fin en juin prochain. Après avoir refusé de nombreuses offres de prolongation, le joueur de 25 ans semble se diriger vers un départ au Real Madrid. Mbappé pourrait laisser un vide considérable dans le secteur offensif. Un trou que souhaite combler au plus vite Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

Le PSG s'attelle à la succession de Mbappé

« Je sais que le Paris Saint-Germain bouge beaucoup cet été, c'est une indication. Cela laisse aussi penser qu'il y a autre chose. Je ne sais pas si le travail d'Al-Khelaifi et de Luis Campos porte ses fruits, mais il se pourrait qu'ils cherchent le joueur qui comblera le vide que Mbappé est censé laisser après le 30 juin. Je pense que le PSG va bientôt faire un recrutement important » a confié le journaliste lors d'un live Twitch de Ruben Martin.

Les premiers noms apparaissent