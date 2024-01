Mercato - PSG : La mèche est vendue pour le transfert de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG aurait-il abandonné dans le dossier Kylian Mbappé ? Selon certains médias, le club parisien aurait commencé à réfléchir sur sa succession. Très apprécié de Luis Campos, Rafael Leao (Milan AC) a été cité pour le remplacer. Une situation qui interroge, alors que Mbappé ne s'est toujours pas prononcé publiquement sur son avenir à Paris.

Comme annoncé par le 10Sport.com en avril dernier, le profil de Rafael Leao, lié au Milan AC jusqu'en juin 2028, plait énormément à Luis Campos. Selon Téléfoot, le conseiller sportif du PSG pourrait d'ailleurs relancer cette piste l'été prochain, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.





PSG : Les raisons du transfert avorté de Mbappé https://t.co/6qX9eYZckM pic.twitter.com/h0O9HVNJe5 — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Le PSG baisse les bras pour Mbappé ?

A en croire Diego Plaza Casals, cette information est à prendre très sérieux car elle dévoile un indice de taille sur l'avenir de Kylian Mbappé. « Si la cible prioritaire du PSG est Leao c'est qu'il considère Mbappé comme perdu » a confié le journaliste sur le plateau de l'émission El Chiringuito . Pour lui, aucun doute : Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de son contrat en juin prochain et poursuivra sa carrière au Real Madrid.

Le PSG n'a pas encore accéléré dans le dossier Leao