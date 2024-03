Mercato : Après l’OM, il répond à l’OL pour son arrivée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli a été cité pour débarquer à l’OL lors du départ de Fabio Grosso en novembre dernier, une arrivée qui ne s’est toutefois pas concrétisée. Invité de RMC ce lundi, l’Argentin a eu l’occasion de revenir sur ces rumeurs et de justifier sa position.

L’Olympique Lyonnais a connu un début de saison catastrophique, se plaçant bon dernier de Ligue 1 durant plusieurs semaines. Arrivé en lieu et place de Laurent Blanc, Fabio Grosso n’avait pas réussi à redresser la situation et a lui aussi quitté le club. Le nom de Jorge Sampaoli avait alors circulé, mais l’entraîneur argentin n’était pas séduit par le challenge comme il l’a reconnu sur RMC .

OM : Il claque la porte à cause du mercato ! https://t.co/B39CAeEgHL pic.twitter.com/gLtQV65v1D — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

« Ça ne m’intéressait pas »

« C’est vrai que j’ai entendu parler de cet intérêt, mais on n’y a pas donné suite , a indiqué l’ancien entraîneur de l’OM, interrogé dans l’émission Rothen s’enflamme . C’était un projet déjà entamé, ça ne m’intéressait pas, en plus le club était en difficulté, ça me paraissait compliqué d’y aller à ce moment-là. Ce n’était pas ce que je cherchais, je veux vraiment un projet qui débute, ou une équipe nationale ». Relancé sur la possibilité de le voir débarquer à l’OL à l’avenir alors que la situation du club s’est améliorée, Jorge Sampaoli ne s’est pas montré plus emballé : « Il y a un entraîneur en place qui fait progresser l’équipe ».

Pierre Sage va-t-il rester ?