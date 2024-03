OM : Il claque la porte à cause du mercato !

Axel Cornic

Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce lundi, Jorge Sampaoli est revenu sur son passage à l’Olympique de Marseille, qui s’est terminé dans des circonstances controversées. Le technicien argentin a notamment confié avoir eu des gros désaccords avec le président Pablo Longoria au sujet du mercato.

Il a fait un an et demi à l’OM, mais certains supporters le regrettent encore. Il faut dire que Jorge Sampaoli est un personnage à part, avec un caractère assez proche de l’ambiance autour du club marseillais.

« J'ai senti que le club n'avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG »

Tout s’est pourtant arrêté subitement en juillet 2022, avec l’Argentin qui a décidé de claquer la porte de l’OM. « Après avoir été vice-champion de Ligue 1 et qualifié en Ligue des champions, j'avais d'autres aspirations. J'ai senti que le club n'avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG » a expliqué Jorge Sampaoli ce lundi, au micro de RMC Sport . « Donc j'ai préféré, par respect pour le propriétaire et pour le président, me mettre de côté.

« Je pensais que le club avait besoin d'un autre type de joueurs, mais... »