Mercato : Après le PSG, le rêve de Neymar tombe à l’eau

Entre Neymar et le PSG, l'histoire aura donc duré 6 saisons. Arrivé en 2017 du FC Barcelone, le Brésilien a fait ses valises lors du dernier mercato estival. Plus en odeur de sainteté à Paris, le milieu offensif a été poussé vers la sortie et c'est finalement en Arabie Saoudite, à Al-Hilal, que Neymar a trouvé un point de chute. Un transfert qui a par la même occasion fait tomber à l'eau le rêve du désormais ex-joueur du PSG : revenir au FC Barcelone.

Acheté pour 222M€ par le PSG en 2017, Neymar quittait à l'époque Lionel Messi et le FC Barcelone. Alors que le Brésilien souhaitait voler de ses propres ailes et sortir de l'ombre de l'Argentin, il a vite regretté cette décision. En effet, quelques mois seulement après son arrivée à Paris, Neymar avait le mal de la Catalogne. Ainsi, celui qui appartient désormais à Al-Hilal a longtemps fait le forcing pour tenter de revenir au Barça. A chaque mercato, ce feuilleton revenait sur la table et si le PSG et les Blaugrana ont négocié à plusieurs reprises, jamais un accord n'a pu être trouvé. Le retour de Neymar au FC Barcelone s'est donc toujours soldé par un échec et ça a encore été le cas lors du dernier mercato estival.

Neymar au FC Barcelone ? Encore un échec

Au PSG, on ne voulait plus de Neymar. Déjà à l'été 2022, le club de la capitale avait tenté de se débarrasser du Brésilien, mais ça n'avait pas fonctionné. Cette fois, une solution a été trouvée avec un transfert à Al-Hilal, moyennant 90M€. De son côté, Neymar avait toujours en tête l'idée de revenir au FC Barcelone. Une opération qui a d'ailleurs été étudiée chez les Blaugrana, qui ont vite lâché l'affaire compte tenu de l'impossibilité de la réaliser pour des raisons économiques.

« Il y a eu des conversations avec son représentant. Mais... »