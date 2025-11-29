Mercato : Après le PSG, il dit non à l'OM !

Raí a évolué pendant cinq saisons au PSG, et ce, entre 1993 et 1998. De retour dans la capitale française depuis trois ans, l'ancien international brésilien fait désormais partie de l'organigramme du Paris FC. Fidèle au PSG, Raí a affirmé qu'il n'aurait jamais accepté une offre de l'OM ou de l'OL.
Tombé sous le charme de Raí, le PSG a déboursé environ 5M€ pour l'arracher au FC Sao Paulo lors de l'été 1993. Ayant évolué pendant cinq saisons dans le club de la capitale, Raí est de retour à Paris depuis trois ans. Et aujourd'hui, il est ambassadeur du PFC.
«Je ne serais jamais allé travailler à Lyon ou à Marseille»
Lors d'un entretien accordé au Parisien, Raí s'est livré sur sa vie à Paris, affirmant qu'il n'aurai jamais pu trahir le PSG en rejoignant l'organigramme de l'OM ou de l'OL. « Après avoir été directeur sportif de Sao Paulo au Brésil, j’avais envie de faire quelque chose dans le football, ici à Paris. Je ne serais jamais allé travailler à Lyon ou à Marseille », a-t-il confié, avant d'en rajouter une couche.
«Ce n’est pas une rivalité avec le PSG, juste de la concurrence»
« Au PSG, il y avait déjà tout ce qu’il faut et cela fonctionne très bien. Le Paris FC, c’est un super projet qui a démarré depuis longtemps et qui prend désormais une autre dimension. Je suis très heureux et très fier de participer à mon niveau à l’essor du club. Mais ce n’est pas une rivalité avec le PSG, juste de la concurrence, même si cela va prendre du temps. Je ne croise d’ailleurs aucun supporter qui me reproche d’avoir rejoint un projet qui met le foot en avant dans la ville », a conclu Raí.