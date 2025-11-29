Mercato : Après le PSG, il dit non à l'OM !

Amadou Diawara

Raí a évolué pendant cinq saisons au PSG, et ce, entre 1993 et 1998. De retour dans la capitale française depuis trois ans, l'ancien international brésilien fait désormais partie de l'organigramme du Paris FC. Fidèle au PSG, Raí a affirmé qu'il n'aurait jamais accepté une offre de l'OM ou de l'OL.

Tombé sous le charme de Raí, le PSG a déboursé environ 5M€ pour l'arracher au FC Sao Paulo lors de l'été 1993. Ayant évolué pendant cinq saisons dans le club de la capitale, Raí est de retour à Paris depuis trois ans. Et aujourd'hui, il est ambassadeur du PFC.

«Je ne serais jamais allé travailler à Lyon ou à Marseille» Lors d'un entretien accordé au Parisien, Raí s'est livré sur sa vie à Paris, affirmant qu'il n'aurai jamais pu trahir le PSG en rejoignant l'organigramme de l'OM ou de l'OL. « Après avoir été directeur sportif de Sao Paulo au Brésil, j’avais envie de faire quelque chose dans le football, ici à Paris. Je ne serais jamais allé travailler à Lyon ou à Marseille », a-t-il confié, avant d'en rajouter une couche.